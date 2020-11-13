Собянин отметил достижения сборной Москвы на чемпионате WorldSkills Russia

17:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин поздравил победителей и призеров национального чемпионата WorldSkills 2020. Поздравление состоялось по видео-конференц-связи.
Мэр отметил, что город побеждает в национальном чемпионате "Молодые профессионалы".
"Причем Москва побеждает уже в любом формате. Раньше соревнования проходили в офлайн, сейчас онлайн. И так, и так большинство наград за Москвой. Вообще больше половины золотых медалей (получили. – Прим. Ред.) московские профессионалы. Москва гордится вами, и я лично говорю вам огромное спасибо за то, что вы вложили свой труд, умения, терпение в победу", – сказал Собянин.
Также глава города поблагодарил преподавателей, которые помогли участникам в подготовке.
"Очень здорово, что в Москве растут профессионалы высочайшего класса. Это является основой будущего города, будущего промышленности, услуг, креативных индустрий, будущее экономики мегаполиса", – подчеркнул градоначальник.
Собянин отметил, что, помимо ведущих российских вузов, столица стала ассоциироваться с первоклассным средним профессиональным образованием.
"За вашими плечами десятки тысяч ваших коллег, ребят, сокурсников, которые, я надеюсь, тоже получают качественное образование и смогут уверенно шагать дальше в жизнь", – добавил он.
По словам Собянина, важно делиться опытом Москвы с другими городами и рассказывать о среднем профессиональном образовании.
Ранее Сергей Собянин поздравил столичных школьников с завоеванными медалями на Международной олимпиаде по информатике. Мэр отметил, что высокие результаты учащиеся показывают на протяжении четырех лет.
Кроме того, в этом году свыше двух тысяч московских выпускников получили медали "За особые успехи в обучении". Наград удостоились победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников и выпускники, которые получили 100 баллов по русскому языку, информатике или физике в рамках единого государственного экзамена (ЕГЭ).
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