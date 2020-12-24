Депутат МГД Киселева: олимпиада мегаполисов поддерживает международный уровень образования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Мосгордумы Мария Киселева выразила уверенность, что олимпиада мегаполисов помогает поддерживать международный уровень образования.

По мнению парламентария, необходимо соотносить столичный уровень образования с подготовкой представителей других городов и стран, передает Агентство "Москва".

"В новом тысячелетии наши специалисты будут работать вместе с зарубежными, многие ребята приезжают учиться в Москву из других стран. Такие мероприятия, как олимпиада мегаполисов, позволяют держать руку на пульсе и жить в одном ритме со всей планетой. Я желаю ребятам успехов", – заявила Киселева.

В турнире приняли участие школьники в возрасте от 14 до 18 лет. Каждый из городов-участников представлял команды по восемь человек, которые делились по четырем дисциплинам.

Киселева высоко оценила успехи школьников в технических специальностях и отметила, что будущее стоит за теми, кто разбирается в физике и информатике.

Олимпиада мегаполисов проводится с 2016 года по инициативе мэра Москвы. Школьники из российской столицы в нынешнем году заняли первое место в командном зачете, набрав в сумме 744 очка по четырем предметам – математике, физике, химии и информатике.

