Депутат МГД Киселева: олимпиада мегаполисов поддерживает международный уровень образования

20:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Депутат Мосгордумы Мария Киселева выразила уверенность, что олимпиада мегаполисов помогает поддерживать международный уровень образования.
По мнению парламентария, необходимо соотносить столичный уровень образования с подготовкой представителей других городов и стран, передает Агентство "Москва".
"В новом тысячелетии наши специалисты будут работать вместе с зарубежными, многие ребята приезжают учиться в Москву из других стран. Такие мероприятия, как олимпиада мегаполисов, позволяют держать руку на пульсе и жить в одном ритме со всей планетой. Я желаю ребятам успехов", – заявила Киселева.
В турнире приняли участие школьники в возрасте от 14 до 18 лет. Каждый из городов-участников представлял команды по восемь человек, которые делились по четырем дисциплинам.
Киселева высоко оценила успехи школьников в технических специальностях и отметила, что будущее стоит за теми, кто разбирается в физике и информатике.
Олимпиада мегаполисов проводится с 2016 года по инициативе мэра Москвы. Школьники из российской столицы в нынешнем году заняли первое место в командном зачете, набрав в сумме 744 очка по четырем предметам – математике, физике, химии и информатике.
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