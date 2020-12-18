Артемьев: знания юных москвичей по математике и естествознанию одни из самых лучших в мире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные школьники вошли в число лучших в мире по уровню знаний математики и естествознания по данным исследования TIMSS, это говорит о росте уровня московского школьного образования и тяги подрастающего поколения к техническим специальностям и точным наукам. Об этом заявил член комиссии Московской городской думы по науке и промышленности Олег Артемьев.

"Долгое время Азия была лидером в обучении детей математике, их успехи были поразительными для других стран. Но Россия стабильно подтверждает конкурентоспособность нашей образовательной системы. Исследование проводится раз в четыре года, и в 2015 году наши школьники вошли в десятку лучших. Сейчас российская столица уже в пятерке, и это большой успех – как ребят, так и педагогов", – передает слова Артемьева Агентство "Москва".

По его словам, результаты TIMSS показывают, что на всех уровнях московского школьного образования – от начальной до старшей школы – особое внимание уделяется математике и естественным наукам.

Кроме того, по мнению Артемьева, успехам в этом направлении образования способствует рост популярности информационных технологий, технического творчества, возрождение интереса к инженерным специальностям и хорошая организация дистанционных методов обучения.

"На примере своего сына, который тоже учится в четвертом классе, могу сказать, что, когда обучение перешло в дистанционный формат, у него появилось больше свободного времени для изучения того, что ему действительно интересно. На платформе "Учи.ру" он особенно увлекся математикой, в прошлом году на полгода раньше завершил программу обучения третьего класса, а сейчас уже перешел к программе пятого класса и стал заметно лучше считать в уме. Обучение проходит в удобной игровой форме, поэтому ребенка просто не оторвать от занятий, что является большим плюсом. Когда материал преподносится доступно, то он легче усваивается и сам процесс обучения становится комфортнее", – заявил Артемьев.

Он отметил, что поддержание интереса детей к науке с раннего возраста в перспективе даст России огромное технологическое преимущество перед другими странами.

Как сообщалось ранее, столичные школьники вошли в число лучших в мире по уровню знаний математики и естествознания. Соответствующее исследование TIMSS провела Международная ассоциация по оценке учебных достижений IEA.

Московские четвероклассники заняли первое место в мире по естествознанию, набрав 595 баллов. Такой же результат зафиксировали и в Сингапуре. На втором месте – республика Корея.