В Москве стартовала Международная олимпиада мегаполисов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пятая Международная олимпиада мегаполисов стартовала в столице. В ней примут участие команды более чем из 30 городов, представляющих 28 стран мира. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, впервые участниками олимпиады станут школьники из Мехико, Сингапура, Куала-Лумпура, Сухума, Сараева и Оша.

Соревнования будут проходить удаленно до 22 декабря. Каждый город организует площадку для проведения туров олимпиады, где будет вестись видеофиксация. Школьники от 14 до 18 лет продемонстрируют знания по математике, информатике, химии и физике. Каждый город представляет команда до восьми человек.

Откроет олимпиаду блицтур. Всего нужно ответить на 80 вопросов – по 20 на каждый предмет. Сложность соответствует школьным выпускным экзаменам.

Олимпиада мегаполисов проводится с 2016 года. В прошлом году обладателями первых мест в командном зачете стали сборные из Москвы, Санкт-Петербурга и Шанхая.

Ранее в Москве стартовала XV Открытая олимпиада школьников по программированию. Длинный тур пройдет до 20 января 2021 года, а короткий состоится 20 декабря. Соревнования проведут в заочном режиме. Принять участие в них могут все желающие. Победители и призеры финала смогут получить льготы при поступлении в вузы.