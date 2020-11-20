Более 500 тысяч столичных школьников приняли участие в олимпиадах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные школьники стали чаще участвовать в олимпиадах. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, по сравнению с 2019 годом число участников школьного этапа Всероссийской олимпиады выросло на 35 процентов и составило 550 тысяч человек.

Рост интереса связан с тем, что столичная система образования перешла к модели развития таланта каждого ребенка, указала Ракова.

"На достижение этой цели работают школы, кружки в школах, вузах и учреждениях дополнительного образования", – пояснила заммэра.

При этом на дистанционном обучении школьники стараются еще больше участвовать в олимпиадах, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В этом году в 1,5 раза больше учеников воспользовались правом выступить на муниципальном этапе по первым пяти прошедшим предметам.

Ранее в Москве стартовала XV Открытая олимпиада школьников по программированию. Длинный тур пройдет до 20 января 2021 года, а короткий состоится 20 декабря.