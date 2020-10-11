Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 24 мая по 1 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Основной период единого государственного экзамена и основного государственного экзамена традиционно пройдет с 24 мая по 1 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

"В соответствии с проектом расписания ЕГЭ, планируется, что в 2021 году экзамены традиционно пройдут в три этапа: досрочный (с 22 марта по 16 апреля), основной (с 24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 17 сентября)", – говорится в сообщении.

В Рособрнадзоре рассказали, что досрочный и основной периоды ЕГЭ стартуют с экзаменов по географии, литературе и химии.

Одно из основных нововведений экзамена 2021 года – разделение сдачи информатики и ИКТ в основной период на два дня (18 и 19 июня), что связано с переводом экзамена в компьютерную форму.

ОГЭ для выпускников девятых классов также планируется провести в три этапа: досрочный (с 20 апреля по 14 мая), основной (с 21 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 22 сентября).

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор рассмотрит возможность сохранения ЕГЭ только для поступающих в вузы. В таком случае обязательной аттестации для других учеников не будет.

В этом году ЕГЭ сдавали только те, кто планирует поступать в вузы. Всего было зарегистрировано около 80 тысяч человек, из них примерно 64 тысячи – это выпускники текущего года, более 13 тысяч – выпускники прошлых лет и около двух тысяч – учащиеся учреждений среднего профессионального образования и иностранных образовательных организаций.

