Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 24 мая по 1 июля

14:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Основной период единого государственного экзамена и основного государственного экзамена традиционно пройдет с 24 мая по 1 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
"В соответствии с проектом расписания ЕГЭ, планируется, что в 2021 году экзамены традиционно пройдут в три этапа: досрочный (с 22 марта по 16 апреля), основной (с 24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 17 сентября)", – говорится в сообщении.
В Рособрнадзоре рассказали, что досрочный и основной периоды ЕГЭ стартуют с экзаменов по географии, литературе и химии.
Одно из основных нововведений экзамена 2021 года – разделение сдачи информатики и ИКТ в основной период на два дня (18 и 19 июня), что связано с переводом экзамена в компьютерную форму.
ОГЭ для выпускников девятых классов также планируется провести в три этапа: досрочный (с 20 апреля по 14 мая), основной (с 21 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 22 сентября).
Ранее сообщалось, что Рособрнадзор рассмотрит возможность сохранения ЕГЭ только для поступающих в вузы. В таком случае обязательной аттестации для других учеников не будет.
В этом году ЕГЭ сдавали только те, кто планирует поступать в вузы. Всего было зарегистрировано около 80 тысяч человек, из них примерно 64 тысячи – это выпускники текущего года, более 13 тысяч – выпускники прошлых лет и около двух тысяч – учащиеся учреждений среднего профессионального образования и иностранных образовательных организаций.
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