Открытая олимпиада школьников по программированию стартовала в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве стартовала XV Открытая олимпиада школьников по программированию, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Длинный тур пройдет до 20 января 2021 года, а короткий состоится 20 декабря. При этом соревнования проведут в заочном режиме.
Принять участие в них могут все желающие. Участников, набравших необходимое количество баллов в сумме за два тура, пригласят в финал. Его планируется провести в марте 2021 года. Победители и призеры финала смогут получить льготы при поступлении в вузы.
Подробнее ознакомиться с правилами участия можно на сайте.
Ранее сообщалось, что более 80 молодых специалистов по итогам добровольного квалификационного экзамена (ДКЭ) получили работу или оплачиваемую стажировку.