Открытая олимпиада школьников по программированию стартовала в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве стартовала XV Открытая олимпиада школьников по программированию, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Длинный тур пройдет до 20 января 2021 года, а короткий состоится 20 декабря. При этом соревнования проведут в заочном режиме.

Принять участие в них могут все желающие. Участников, набравших необходимое количество баллов в сумме за два тура, пригласят в финал. Его планируется провести в марте 2021 года. Победители и призеры финала смогут получить льготы при поступлении в вузы.

Подробнее ознакомиться с правилами участия можно на сайте.

Ранее сообщалось, что более 80 молодых специалистов по итогам добровольного квалификационного экзамена (ДКЭ) получили работу или оплачиваемую стажировку.