Победители добровольного экзамена получили работу в крупных компаниях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 80 молодых специалистов по итогам добровольного квалификационного экзамена (ДКЭ) получили работу или оплачиваемую стажировку.

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, в крупные компании пригласили победителей в каждой из 50 номинаций и наиболее способных финалистов.

Она добавила, что онлайн-экзамен прошел успешно. По сравнению с предыдущим годом количество участников и партнеров увеличилось в два раза.

Партнеры особенно интересовались учащимися по специальностям "менеджер проектов", "аудитор", "менеджер по подбору персонала", "специалист по логистике" и "программист".

В экзамене зарегистрировалось рекордное число человек – более 12 тысяч из 371 вуза, передает портал мэра и правительства Москвы. Успешно с тестированием справились 282 человека.

Сергей Собянин ранее рассказал, что проект предназначен для студентов третьих и старших курсов и направлен на проверку знаний студентов, а также на поиск призвания.