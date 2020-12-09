Школьники из Москвы вошли в число лучших в мире по математике и естествознанию

08:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичные школьники вошли в число лучших в мире по уровню знаний математики и естествознания. Соответствующее исследование TIMSS провела Международная ассоциация по оценке учебных достижений IEA.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что четвероклассники заняли первое место в мире по естествознанию, набрав 595 баллов. Такой же результат зафиксировали и в Сингапуре. На втором месте – республика Корея.
"По математике наши школьники входят в пятерку лидеров с 593 баллами, уступая лишь Сингапуру, Гонконгу, Южной Корее и китайскому мегаполису Тайбэй. Ученики восьмых классов столичных школ заняли четвертое место по естествознанию, набрав 567 баллов, и шестое место по математике с 575 баллами. При этом Москва лидирует в TIMSS со значительным отрывом от других европейский стран, а итоги по столице выше общероссийских", – уточнила Ракова.
Она напомнила, что согласно международному исследованию PISA 2018 столичные ученики вошли в тройку лучших в мире по читательской грамотности, в пятерку – по математике, в шестерку – по естествознанию. На международном исследовании компьютерной и информационной грамотности ICILS 2018 школьники из Москвы заняли второе место.
"Мы понимаем, что это результат серьезной работы: сегодня в городе всем учащимся обеспечены равные возможности для получения качественного образования. Оно теперь доступно независимо от места проживания в столице, и у каждого есть все необходимое для раскрытия своих талантов и способностей", – заключила заммэра.
Ранее сообщалось, что в Москве в декабре пройдут несколько турниров по кибербезопасности "Эшелонированная оборона – 2020", в которых смогут принять участие столичные школьники в возрасте до 18 лет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: