Школьники из Москвы вошли в число лучших в мире по математике и естествознанию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные школьники вошли в число лучших в мире по уровню знаний математики и естествознания. Соответствующее исследование TIMSS провела Международная ассоциация по оценке учебных достижений IEA.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что четвероклассники заняли первое место в мире по естествознанию, набрав 595 баллов. Такой же результат зафиксировали и в Сингапуре. На втором месте – республика Корея.

"По математике наши школьники входят в пятерку лидеров с 593 баллами, уступая лишь Сингапуру, Гонконгу, Южной Корее и китайскому мегаполису Тайбэй. Ученики восьмых классов столичных школ заняли четвертое место по естествознанию, набрав 567 баллов, и шестое место по математике с 575 баллами. При этом Москва лидирует в TIMSS со значительным отрывом от других европейский стран, а итоги по столице выше общероссийских", – уточнила Ракова.

Она напомнила, что согласно международному исследованию PISA 2018 столичные ученики вошли в тройку лучших в мире по читательской грамотности, в пятерку – по математике, в шестерку – по естествознанию. На международном исследовании компьютерной и информационной грамотности ICILS 2018 школьники из Москвы заняли второе место.

"Мы понимаем, что это результат серьезной работы: сегодня в городе всем учащимся обеспечены равные возможности для получения качественного образования. Оно теперь доступно независимо от места проживания в столице, и у каждого есть все необходимое для раскрытия своих талантов и способностей", – заключила заммэра.

Ранее сообщалось, что в Москве в декабре пройдут несколько турниров по кибербезопасности "Эшелонированная оборона – 2020", в которых смогут принять участие столичные школьники в возрасте до 18 лет.