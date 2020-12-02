Соревнования по кибербезопасности для школьников пройдут в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве в декабре пройдут несколько турниров по кибербезопасности "Эшелонированная оборона – 2020", в которых смогут принять участие столичные школьники в возрасте до 18 лет. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Соревнования пройдут в формате Capture the Flag (CTF), когда команды получают набор заданий по проверке защищенности информационных систем, криптографии, поиску и анализу информации и зарабатывают "флаги" за удачное решение поставленных задач. К участию в соревнованиях будут допущены команды в составе до 5 человек, а победитель финала соревнований выиграет 380 тысяч рублей.

"Цель турниров – выявление и поощрение лучших юных специалистов в области кибербезопасности. Для заинтересованных школьников, в том числе участников киберспортивных проектов нашего центра, это прекрасная возможность реализовать свой потенциал", – заявил один из организаторов турнира, директор Московского центра "Патриот.Спорт" Марат Кучушев.

Отборочный тур соревнований состоится 6 декабря в режиме онлайн, финал намечен на 19 декабря.

Организаторами турнира выступят Московский центр "Патриот.Спорт", департамент информационных систем Минобороны РФ и научно-производственное объединение "Эшелон".

Ранее в Москве открылась Киберспортивная школьная лига. Платформа для проведения соревнований собрала киберспортсменов на одной площадке. Также она позволяет следить за статистикой матчей, контролировать личный рейтинг пользователя и общее время нахождения участника за гаджетом. Также ав рамках лиги организованы образовательные курсы по киберспорту и кибербезопасности.