В США нашли хакера, который продал личные данные 186 млн избирателей

17:13
Фото: depositphotos/dedivan1923
Хакера, который продал данные о 186 миллионах американских избирателей, обнаружила компания Trustwave. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию по обеспечению кибербезопасности.
В компании отметили, что данные пользователей нашли сразу на нескольких хакерских форумах, причем в базах представлена "шокирующе" подробная информация, включая данные о политпринадлежности граждан США.
В Trustwave заявили, что информацию злоумышленники могут использовать для мошеннических махинаций, а также для распространения дезинформации с целью воздействия на итоги выборов.
Телеканал NBC News отмечает, что большинство данных находится в общем доступе и походит на информацию, которую покупает и продает законный бизнес. Однако телеканал подчеркивает: именно количество данных, оказавшихся в доступе для реализации в теневом интернете, показывает то, насколько легко злоумышленники могут заполучить и использовать эту информацию в своих целях.
Ранее специалист рассказал, как распознать слежку за пользователями сайта. Например, когда пользователь дает согласие на использование cookie, то создатели веб-сайта получают доступ к информации о времени, которое человек провел на их портале, что именно привлекло его внимание, по каким гиперссылкам он попал на сайт.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: