В США нашли хакера, который продал личные данные 186 млн избирателей

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Хакера, который продал данные о 186 миллионах американских избирателей, обнаружила компания Trustwave. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию по обеспечению кибербезопасности.

В компании отметили, что данные пользователей нашли сразу на нескольких хакерских форумах, причем в базах представлена "шокирующе" подробная информация, включая данные о политпринадлежности граждан США.

В Trustwave заявили, что информацию злоумышленники могут использовать для мошеннических махинаций, а также для распространения дезинформации с целью воздействия на итоги выборов.

Телеканал NBC News отмечает, что большинство данных находится в общем доступе и походит на информацию, которую покупает и продает законный бизнес. Однако телеканал подчеркивает: именно количество данных, оказавшихся в доступе для реализации в теневом интернете, показывает то, насколько легко злоумышленники могут заполучить и использовать эту информацию в своих целях.

Ранее специалист рассказал, как распознать слежку за пользователями сайта. Например, когда пользователь дает согласие на использование cookie, то создатели веб-сайта получают доступ к информации о времени, которое человек провел на их портале, что именно привлекло его внимание, по каким гиперссылкам он попал на сайт.