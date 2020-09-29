Специалист назвал опасность смарт-часов

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Ведущий менеджер по продвижению Crosstech Solutions Group Ильяс Киреев считает, что умные часы могут стать легкой добычей для хакеров. Взломав их, злоумышленники получат конфиденциальную информацию о пользователе, смогут прослушать его разговоры и отслеживать передвижение, сообщает РИА Новости.

Эксперт считает, что у таких IoT-устройств (интернет вещей) слабые механизмы безопасности. Из-за отсутствия регулярных обновлений системы в часах могут быть опасные уязвимости.

"Данные могут считать через интернет или Bluetooth. С помощью вредоносного кода злоумышленник получит полный контроль над устройством или начнет перехватывать информацию", – рассказал специалист.

Чтобы не стать жертвой хакеров, Киреев советует обладателям смарт-часов регулярно проверять наличие обновления ПО и не передавать через них конфиденциальную информацию.

Ранее эксперты из Колумбийского университета нашли уязвимость в популярных приложениях для Android-смартфонов. Были проверены 1780 приложений с наибольшим количеством установок. Серьезные проблемы с криптографией выявили в 306 из них.