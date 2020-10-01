Специалист рассказал, как распознать слежку за пользователями сайта

01 октября, 11:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Доцент кафедры информатики РЭУ Плеханова Александр Тимофеев рассказал агентству "Прайм", как понять, что разработчики сайта собирают о вас информацию во время посещения их ресурса. Эксперт советует пользователям обращать внимание на уведомление об использовании файлов cookie.
"Если вы даете согласие на использование cookie, то создатели веб-сайта получают доступ к информации о времени, которое человек провел на их портале, что именно привлекло его внимание, по каким гиперссылкам он попал на сайт, покупал ли он что-то", – объяснил специалист.
Тимофеев добавил, что с помощью данной статистики разработчики определяют эффективность сайта. Но если пользователь не хочет, чтобы информация о нем собиралась, то можно заблокировать такие сайты в браузере. Эксперт уточняет, что данная функция доступна только на ноутбуке или стационарном компьютере.
Ранее ведущий менеджер по продвижению Crosstech Solutions Group Ильяс Киреев рассказал, что умные часы могут стать легкой добычей для хакеров. Взломав их, злоумышленники получат конфиденциальную информацию о пользователе, смогут прослушать его разговоры и отслеживать передвижение.
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