Собянин поздравил московских школьников – победителей Международной олимпиады мегаполисов

Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин поздравил столичных школьников, одержавших победу на Международной олимпиаде мегаполисов.

"Московские школьники снова порадовали блестящим выступлением на Международной олимпиаде мегаполисов. Ребята заняли первое место, обойдя соперников более чем из 30 городов! Соревновались в математике, информатике, физике и химии", – написал мэр Москвы на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Собянин отметил поименно всех участников команды, в которую вошли восемь старшеклассников: Егор Лифарь, Тимофей Федосеев, Антон Садовничий, Данил Сибгатуллин, Николай Кононенко, Данила Самоделкин, Андрей Тырин и Тимофей Чаркин.

"Ребята, примите поздравления! Думаю, москвичи присоединятся. Вы молодцы!" – добавил он.

Как сообщалось, учащиеся столичных школ набрали 69 баллов при возможных 80 в блицтуре олимпиады. В данном туре соревнований победа досталась также сборным из Бухареста, Загреба, Ханоя, Гонконга, Сингапура. Всего в конкурсе участвовали более 30 команд из разных стран мира.

На протяжении двух часов школьники решали задачи по математике и информатике, физике и химии – всего 80 заданий, по 20 для каждой дисциплины.