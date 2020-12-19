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Общество

18:18

Москва заняла первое место в блицтуре V Международной олимпиады мегаполисов

образование общество наука

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские школьники стали лидерами междисциплинарного командного блицтура V Международной олимпиады мегаполисов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Учащиеся столичных школ набрали 69 баллов при возможных 80. В данном туре турнира победа досталась также сборным из Бухареста, Загреба, Ханоя, Гонконга, Сингапура. Всего в конкурсе участвовали более 30 команд из разных стран мира.

На протяжении 2 часов школьники решали задачи по математике и информатике, физике и химии – всего 80 заданий, по 20 для каждой дисциплины.

Уточняется, что итоги блицтура не учитывают, подводя итоги олимпиады.

Ранее столичные школьники вошли в число лучших в мире по уровню знаний математики и естествознания по данным исследования TIMSS. Это говорит о росте уровня московского школьного образования и тяги подрастающего поколения к техническим специальностям и точным наукам.

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