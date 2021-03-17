Столичные библиотеки и культурные центры проведут день открытых дверей – Сергунина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

День открытых дверей одновременно проведут в столичных библиотеках и культурных центрах в субботу, 20 марта. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"День открытых дверей пройдет в 76 культурных центрах и 130 библиотеках. Мы проводим его уже в пятый раз и собираемся развивать эту практику", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По словам представителя мэрии, подобные мероприятия будут проводить два раза в год, а именно перед 1 сентября и в конце марта. Сергунина также подчеркнула, что библиотеки города участвуют в акции впервые.

Полная программа мероприятия размещена на портале "Онлайн.Библиогород". Здесь же можно ознакомиться с действительным расписанием кружков и курсов столичных библиотек.

Ранее стало известно о проведении мероприятий ко Всемирному дню поэзии на ВДНХ. 21 марта здесь проведут лекцию о влиянии европейской поэзии на русских авторов, покажут концерт и пригласят на выступление робо-Пушкина.

