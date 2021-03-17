Столичные библиотеки и культурные центры проведут день открытых дверей – Сергунина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
День открытых дверей одновременно проведут в столичных библиотеках и культурных центрах в субботу, 20 марта. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"День открытых дверей пройдет в 76 культурных центрах и 130 библиотеках. Мы проводим его уже в пятый раз и собираемся развивать эту практику", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
По словам представителя мэрии, подобные мероприятия будут проводить два раза в год, а именно перед 1 сентября и в конце марта. Сергунина также подчеркнула, что библиотеки города участвуют в акции впервые.
Полная программа мероприятия размещена на портале "Онлайн.Библиогород". Здесь же можно ознакомиться с действительным расписанием кружков и курсов столичных библиотек.
Ранее стало известно о проведении мероприятий ко Всемирному дню поэзии на ВДНХ. 21 марта здесь проведут лекцию о влиянии европейской поэзии на русских авторов, покажут концерт и пригласят на выступление робо-Пушкина.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: