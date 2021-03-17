Всемирный день поэзии отметят на ВДНХ

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Программу ко Всемирному дню поэзии представят 21 марта на ВДНХ. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Так, в центре славянской письменности "Слово" состоится лекция о влиянии европейской поэзии на русских авторов. С рассказом выступит доцент школы филологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Михаил Свердлов. Для посещения потребуется регистрация, начало в 15:00.

Параллельно в павильоне "Книги" начнется музыкально-поэтический концерт, организованный при поддержке Государственного музейно-выставочного центра "Росизо". На сцене выступят студенты музыкальных вузов, лауреаты всероссийских и международных вокальных конкурсов с классическими композициями и операми. На это мероприятие также нужна регистрация.

Еще одну программу к празднику подготовили в павильоне "Робостанция". С 11:00 до 20:00 здесь выступит "цифровой Пушкин" – робот в виде известного поэта. Произведения автора озвучили актеры Михаил Казаков, Олег Даль и Сергей Юрский.

Посетителям ВДНХ напомнили, что по действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям в помещениях необходимо носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

Ранее в Москве анонсировали традиционную акцию "День без турникетов". В марте она состоится в период с 18-го по 20-е число. Часть экскурсий – 58 – будет доступна онлайн. Всего в акции примут участие порядка 50 компаний-партнеров.

