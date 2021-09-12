Новый эпицентр заражения COVID-19 обнаружили на востоке Китая

Фото: depositphotos/jackmalipan

Новый эпицентр заражения COVID-19 выявлен в Китае. Об этом сообщается на сайте Госкомитета здравоохранения КНР.

Известно, что шесть случаев заражения COVID-19 были обнаружены в уезде Сянью города Путянь. Там же специалистам удалось выявить 18 бессимптомных носителей коронавируса.

На место незамедлительно выдвинулась рабочая группа комитета здравоохранения КНР. В данный момент тестирование на COVID-19 прошли почти 82 тысячи человек.

Отмечается, что всего в Путяне проживают порядка 2,9 миллиона человек.

За последние сутки в Китае подтвердили 46 новых случаев коронавируса. При этом 26 из них – завезенные.

Ранее главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко спрогнозировал новую вспышку коронавируса в Москве в конце сентября. Однако данный риск может быть снижен благодаря масштабной вакцинации.

По словам врача, ситуация также будет зависеть от масштаба распространения сезонных инфекций, в том числе гриппа.