Выплаты для медиков, работающих в праздники, рассчитают по двойному тарифу

Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья

Российские медики, которые будут работать в новогодние выходные дни, получат выплаты, рассчитанные по двойному тарифу, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Расчет выплат на каждого медицинского сотрудника, который будет работать в выходные дни, будет идти по двойному тарифу", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Глава Минфина Антон Силуанов подтвердил заявление Котякова и подчеркнул, что на это будут выделены необходимые средства.

Ранее Владимир Путин поручил в двойном размере выплатить надбавки медикам и социальным работникам, ухаживающим за коронавирусными больными, за работу в предстоящие новогодние праздники. По расчетам Минфина, на реализацию данной инициативы будет потрачено 8 миллиардов рублей.