В Госдуме предложили новую выплату для борющихся с коронавирусом медиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Депутат Госдумы Василий Власов предложил материально поддержать детей из семей медработников, занятых лечением заболевших коронаврусом, сообщает RT.
Парламентарий напомнил, что на протяжении всего года работники системы здравоохранения помогают сотням тысяч пациентов с COVID-19. При этом опубликованные в СМИ опросы показывают, что медики испытывают огромную физическую и эмоциональную нагрузку, у них нет возможности посвящать столько времени и сил своим семьям, как до наступления пандемии.
В связи с этим законодатель предложил ввести пособия в размере федерального МРОТ несовершеннолетним.
"(Выплату направить. – Прим. ред.) несовершеннолетним детям тех медицинских работников, которые не менее шести месяцев в течение 2021 года выполняли должностные обязанности, непосредственно связанные с лечением больных коронавирусной инфекцией", – говорится в проекте.
Ранее в РФ упростили процесс оформления пособий на детей от 3 до 7 лет, соответствующее распоряжение было пописано премьер-министром. Теперь граждане могут не предоставлять документы об алиментах в соответствующие учреждения. Это будет делать система межведомственного электронного взаимодействия.
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