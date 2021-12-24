Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 60,4%

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране за неделю вырос до 60,4%.

В Оперштабе подчеркнули, что предыдущий показатель был равен 58,2%.

"Как отметил накануне Владимир Путин, этого недостаточно, чтобы считать жителей нашей страны достаточно защищенными от коронавируса. Сделайте подарок себе и близким на Новый год: подарите иммунитет от болезни, это бесплатно и безопасно", – заявила Голикова.

В России за последние сутки выявили 24 703 новых случая коронавируса. Выздоровели 41 213 человек с диагностированной коронавирусной инфекцией.

В Москве зафиксированы 2 126 эпизодов заражения коронавирусной инфекцией.

