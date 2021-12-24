Путин поручил кабмину в праздничные дни уделить особое внимание борьбе с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Владимир Путин поручил членам правительства в новогодние праздники уделять особое внимание борьбе с коронавирусом.
"Прошу и дальше держать вопросы поддержки здравоохранения, весь комплекс противоэпидемиологических мер на особом контроле, уделять им повышенное внимание и в период праздников начала 2022 года", – заявил глава государства на встрече с представителями кабмина.
Накануне Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию. При ответе на один из вопросов глава государства заявил, что новые волны коронавируса возникают из-за проблем систем здравоохранения в странах. Для борьбы с этим требуется взаимно признавать и распространять вакцины.
По словам президента, в РФ на данный момент недостаточный уровень коллективного иммунитета к коронавирусу. Российский лидер уточнил, что этот показатель равен 59,4%.
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