Путин поручил кабмину в праздничные дни уделить особое внимание борьбе с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Владимир Путин поручил членам правительства в новогодние праздники уделять особое внимание борьбе с коронавирусом.

"Прошу и дальше держать вопросы поддержки здравоохранения, весь комплекс противоэпидемиологических мер на особом контроле, уделять им повышенное внимание и в период праздников начала 2022 года", – заявил глава государства на встрече с представителями кабмина.

Накануне Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию. При ответе на один из вопросов глава государства заявил, что новые волны коронавируса возникают из-за проблем систем здравоохранения в странах. Для борьбы с этим требуется взаимно признавать и распространять вакцины.

По словам президента, в РФ на данный момент недостаточный уровень коллективного иммунитета к коронавирусу. Российский лидер уточнил, что этот показатель равен 59,4%.

