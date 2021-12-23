Путин назвал позицию антипрививочников нечестной по отношению к людям

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Призывы против прививки от коронавируса представляют собой нечестную позицию по отношению к людям, заявил Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Президент попросил тех, кто призывает не прививаться против коронавируса, "не крутить хвостом и зарабатывать дешевые очки".

"В советское время никто не спрашивал: шлеп-шлеп – все пошли… Сегодня те, кто руководил еще страной в советское время, большой страной до распада, кстати говоря, сегодня в первых рядах тех, кто борется с вакцинацией. Чтобы повысить свой рейтинг у той части населения, которая выражает сомнения в необходимости вакцинации. Но это нечестная позиция", – отметил президент.

Путин также заявил, что нужного результата в борьбе с пандемией удастся добиться только вакцинацией. По его мнению, другие методы контпродуктивны. Он привел данные, что только 1% переболевших коронавирусом заболевают повторно, а из вакцинированных заболевают 3–4%.

Он добавил, что не с антипрививочниками нужно бороться, а с правонарушениями и должностными преступлениями за подделку COVID-сертификатов.

Ранее президент сообщил, что люди должны понимать необходимость вакцинации, но преследований за отказ от нее быть не должно.

