В Москве выявлено 2 126 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице за последние сутки выявили 2 126 новых случаев коронавирусной инфекции. За это время госпитализировали 756 человек, на ИВЛ находятся 526 пациентов, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"В городе выздоровели еще 2 772 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 849 212", – говорится в сообщении.

За минувшие 24 часа в столице скончались 75 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

Специалисты напомнили, что для победы над пандемией необходима вакцинация. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или в точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице ситуация с коронавирусом стабильная и благополучная, заболеваемость на этой неделе снизилась на 15%.