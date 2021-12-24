Ракова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В столице ситуация с коронавирусом стабильная и благополучная, заболеваемость на этой неделе снизилась на 15%. Об этом в интервью РИА Новости рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С момента предыдущего пика и связанных с ним ограничений прошло уже достаточно времени, и мы наблюдаем существенное снижение заболеваемости все 7–8 недель", – рассказала заммэра.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников составил прогноз по коронавирусу на 2022 год. По его словам, в России волны коронавируса вероятны в феврале-апреле и июле-сентябре. Ожидается, что максимальное число заболевших будет варьироваться в пределах 50–80 тысяч человек.

Мясников предположил, что вакцинация будет более распространенным явлением и снизит смертность от COVID-19 до 1%.

