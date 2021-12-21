Заболеваемость COVID-19 снижается в 65 регионах РФ – Попова

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В 65 регионах России снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.
"Отсутствие значимой динамики – в 14 субъектах", – добавила она.
Еще в 6 регионах заболеваемость COVID-19 растет. Речь идет о Курской, Смоленской, Мурманской и Нижегородской областях, Ставропольском крае и Республике Дагестан.
Глава Роспотребнадзора обратила внимание на тот факт, что снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, однако в наиболее уязвимом положении по-прежнему остаются граждане старше 65 лет.
За последние сутки в России подтвердили 25 907 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них на Санкт-Петербург пришлось 2 075 случаев, на Москву – 1 906, а на Московскую область – 1 811.
От последствий COVID-19 за минувшие 24 часа в стране скончались 1 027 человек, еще 40 219 человек выздоровели. Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 10 267 719 случаев коронавируса.
В Москве выявили 1 906 новых случаев COVID-19
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