Заболеваемость COVID-19 снижается в 65 регионах РФ – Попова

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В 65 регионах России снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

"Отсутствие значимой динамики – в 14 субъектах", – добавила она.

Еще в 6 регионах заболеваемость COVID-19 растет. Речь идет о Курской, Смоленской, Мурманской и Нижегородской областях, Ставропольском крае и Республике Дагестан.

Глава Роспотребнадзора обратила внимание на тот факт, что снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, однако в наиболее уязвимом положении по-прежнему остаются граждане старше 65 лет.

За последние сутки в России подтвердили 25 907 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них на Санкт-Петербург пришлось 2 075 случаев, на Москву – 1 906, а на Московскую область – 1 811.

От последствий COVID-19 за минувшие 24 часа в стране скончались 1 027 человек, еще 40 219 человек выздоровели. Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 10 267 719 случаев коронавируса.

