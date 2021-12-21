Путин назвал 2021 год экстраординарным из-за пандемии

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Владимир Путин назвал 2021 год экстраординарным. Об этом президент заявил, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

"Мы и так с вами это хорошо понимаем, в первую очередь – из-за продолжающейся эпидемии коронавируса", – отметил российский лидер.

Тем не менее Путин подчеркнул, что Вооруженные силы РФ в этих условиях сумели четко и без сбоев выполнить все стоящие перед ними на текущий год задачи.

Ранее в ходе пленарного заседания XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ остается напряженной.

Он также добавил, что после пандемии стране предстоит масштабная трансформация всех отраслей экономической жизни. По его словам, речь идет о цифровизации, экологической повестке и развитие инфраструктуры.

