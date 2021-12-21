Путин назвал 2021 год экстраординарным из-за пандемии

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Владимир Путин назвал 2021 год экстраординарным. Об этом президент заявил, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
"Мы и так с вами это хорошо понимаем, в первую очередь – из-за продолжающейся эпидемии коронавируса", – отметил российский лидер.
Тем не менее Путин подчеркнул, что Вооруженные силы РФ в этих условиях сумели четко и без сбоев выполнить все стоящие перед ними на текущий год задачи.
Ранее в ходе пленарного заседания XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ остается напряженной.
Он также добавил, что после пандемии стране предстоит масштабная трансформация всех отраслей экономической жизни. По его словам, речь идет о цифровизации, экологической повестке и развитие инфраструктуры.
Ситуация в сфере борьбы с коронавирусом в России остается напряженной – Путин
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