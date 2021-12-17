"Спутник V" в борьбе с "Омикроном" работает лучше других вакцин – Путин

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Владимир Путин заявил, что "Спутник V" в борьбе с новым штаммом коронавируса "Омикрон" работает лучше других вакцин. Об этом сообщает ТАСС.
По словам президента, на фоне распространения нового штамма Россия готова поделиться своими наработками с другими странами. При этом Путин отметил, что последствия "Омикрон"-штамма на данный момент непонятны.
Ранее в ВОЗ заявили, что на сегодняшний день нет подтвержденных доказательств эффективности вакцин против "Омикрон"-штамма. Однако предварительные данные указывают на легкое течение заболевания, так как большинство выявленных случаев были бессимптомные или с легкими и средними симптомами.
Во Всемирной организации здравоохранения также сообщили, что штамм коронавируса "Омикрон" удваивает случаи инфицирования каждые два-три дня.
Роспотребнадзор назвал пугающими темпы распространения штамма "Омикрон"
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