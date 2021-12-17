Мурашко заявил, что в России еще не завершилась четвертая волна коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Россия еще не полностью преодолела четвертую волну распространения коронавирусной инфекции, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.
"Еще полностью из нее не вышли. Еще большое количество госпитализаций", – сказал министр.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что снижение заболеваемости коронавирусом в России не носит устойчивого характера на протяжении последних четырех недель. Она подчеркнула, что отсутствие значимой динамики наблюдается в 24 регионах страны. При этом снижение количества заражений отмечается в 56 субъектах России.
За сутки в России подтвердили 27 743 новых случая коронавирусной инфекции. В 2 106 из них болезнь проходила без клинических проявлений. От последствий COVID-19 за 24 часа умерли 1 080 человек. Выздоровели за сутки 37 437 человек.
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