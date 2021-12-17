В России выявили 27 743 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

За сутки в России подтвердили 27 743 новых случая коронавирусной инфекции. В 2 106 из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

На Москву пришлось 2 755 случаев, на Санкт-Петербург – 1 984, на Московскую область – 1 452, на Красноярский край – 677, на Нижегородскую область – 667, на Пермский край – 652, на Ростовскую область – 646, на Свердловскую область – 629, на Краснодарский край – 613, на Челябинскую область – 610, на Самарскую область – 609, на Иркутскую область – 595, на Омскую область – 549, на Воронежскую область – 521, на Алтайский край – 506.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Калмыкии и Тыве – по 0,05%, на Чукотке – 0,1%, в Москве, на Алтае и в Удмуртской области – 0,14%. Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 10 159 389 случаев коронавирусной инфекции.

От последствий COVID-19 за последние 24 часа умерли 1 080 человек, а за весь период пандемии – 295 104. Выздоровели за сутки 37 437 человек, за все время – 8 914 225.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 57,7%. Число вакцинированных первым компонентом вакцины составляет 76,4 миллиона человек, полностью вакцинированных – 70,4 миллиона человек.

