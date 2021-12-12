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Общество

19:53

В ВОЗ считают, что "Омикрон"-штамм коронавируса менее опасен "Дельты"

общество медицина

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

По предварительным данным, "Омикрон"-штамм коронавируса менее опасен, чем "Дельта". Однако новый вариант может снижать эффективность вакцин от COVID-19, заявили во Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает РИА Новости.

В ВОЗ подчеркнули, что на сегодняшний день нет подтвержденных доказательств эффективности вакцин против "Омикрон"-штамма. При этом предварительные данные указывают на легкое течение заболевания, так как большинство выявленных случаев были бессимптомные или с легкими и средними симптомами.

Новый вариант коронавируса уже выявлен в 63 странах. Эксперты считают, что "Омикрон" превзойдет "Дельту" по скорости распространения. Однако причины быстрой скорости штамма коронавируса пока неизвестна.

За последние сутки в России подтвердили 29 929 новых случаев коронавирусной инфекции. В 2 306 (7,7%) из них болезнь протекает без клинических проявлений, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19. 1 132 человека скончались от последствий коронавирусной инфекции за последние 24 часа. Выздоровели между тем 31 391 пациент. Всего за время пандемии COVID-19 переболели 8 741 355 жителей страны.

На Москву пришлось 2 862 случая, на Санкт-Петербург – 2 012, на Московскую область –2 040, на Самарскую область – 717, на Красноярский край – 678. Меньше всего новых случаев COVID-19 на Чукотке – там заразились пять человек. Наименьшие темпы прироста наблюдаются в Республике Калмыкия – 0,05%, Республике Алтай – 0,13%, и Республике Тыва – 0,14%.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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