Главврач столичной больницы назвала самые распространенные штаммы коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В Москве наиболее распространенными штаммами коронавируса являются "Дельта" и уханьский вариант. Об этом рассказала главврач ГКБ №52 Марьяна Лысенко в эфире телеканала Россия 1.

По ее словам, с "Омикроном" столичные медики пока не сталкивались. Она также выразила надежду, что новый вариант коронавируса будет лояльнее, чем прошлый.

"Доминирует "дельта", и есть сейчас, как ни странно, достаточно много пациентов, которые болеют уханьским штаммом. "Омикрон" нас пока ничем существенным не пугает", – отметила Лысенко.

За последние сутки в России подтвердили 29 929 новых случаев коронавирусной инфекции. В 2 306 (7,7%) из них болезнь протекает без клинических проявлений. 1 132 человека скончались от последствий коронавирусной инфекции за последние 24 часа. Выздоровели между тем 31 391 пациент. Всего за время пандемии COVID-19 переболели 8 741 355 жителей страны.

На Москву пришлось 2 862 случая, на Санкт-Петербург – 2 012, на Московскую область –2 040, на Самарскую область – 717, на Красноярский край – 678. Меньше всего новых случаев COVID-19 на Чукотке – там заразились пять человек.

