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Общество

11:30

За последние сутки в России выявили 29 929 случаев коронавируса

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 29 929 новых случаев коронавирусной инфекции. В 2 306 (7,7%) из них болезнь протекает без клинических проявлений, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

На Москву пришлось 2 862 случая, на Санкт-Петербург – 2 012, на Московскую область –2 040, на Самарскую область – 717, на Красноярский край – 678. Меньше всего новых случаев COVID-19 на Чукотке – там заразились пять человек.

Наименьшие темпы прироста наблюдаются в Республике Калмыкия – 0,05%, Республике Алтай – 0,13%, и Республике Тыва – 0,14%.

1 132 человека скончались от последствий коронавирусной инфекции за последние 24 часа. Выздоровели между тем 31 391 пациент. Всего за время пандемии COVID-19 переболели 8 741 355 жителей страны.

Ранее сообщалось, что Центр имени Гамалеи собрал конструкцию вакцины против нового "Омикрон"-штамма. По словам Гинцбурга, несмотря на это, пока нет оснований менять вакцину. Образец "Омикрона" ученые получили из организмов россиян, прилетевших из ЮАР.

У заболевших "Омикрон"-штаммом коронавируса редко пропадает обоняние

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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