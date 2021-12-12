Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации медизделий в РФ до 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил до 2025 года упрощенный порядок ввоза в РФ и регистрации медицинских изделий для борьбы с коронавирусом. Постановление опубликовано на сайте правительства.

"Упрощенная процедура позволяет получить все необходимые документы для ввоза и использования медицинских изделий в максимально короткие сроки. Такой порядок был принят из-за коронавируса и должен был действовать до 1 января 2022 года", – говорится в сообщении.

Также продлевается действие выданных регистрационных удостоверений и разрешений на использование медицинских изделий. По словам Мишустина, это позволит не допустить нехватки расходных материалов, в том числе тест-систем, аппаратов ИВЛ и средств индивидуальной защиты.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возникающую нехватку вакцин от COVID-19 в некоторых регионах. По его словам, нехватка препаратов восполняется в течение нескольких дней.

