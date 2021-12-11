Самолет МЧС России вылетел в ЮАР после догрузки мобильной лаборатории в Волгограде

Фото: МЧС России

Самолет МЧС РФ вылетел в ЮАР. На борту воздушного судна находятся вирусологи и мобильная лаборатория для борьбы с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"На борту Ил-76 вирусологи, эпидемиологи, врачи Роспотребнадзора, Минздрава России и оперативная группа МЧС", – говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что дозагрузку мобильной лаборатории Роспотребнадзора производили на базе автомобиля КАМАЗ в аэропорту Волгограда.

Спецборт ведомства Ил-76 направлен в ЮАР по поручению президента РФ Владимира Путина.

О том, что российские специалисты прибудут в Южно-Африканскую Республику стало известно 10 декабря. В страну также доставят 200 тысяч единиц тест-систем для диагностики коронавируса.