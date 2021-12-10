Специалисты Роспотребнадзора направлены в ЮАР для борьбы с COVID-19

19:41
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россия направит в ЮАР группу специалистов Роспотребнадзора для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.
"По поручению президента РФ об оказании помощи Южно-Африканской Республике в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в связи с ростом заболеваемости COVID-19 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека направила в ЮАР группу специалистов", – говорится в сообщении.
Работу российских специалистов будет координировать замруководителя Роспотребнадзора, который также направится в Африку. В распоряжении группы имеются мобильные лаборатории и 200 тысяч единиц тест-систем для диагностики коронавируса.
В МЧС уточнили, что российские эпидемиологи и врачи будут доставлены в ЮАР спецбортом Ил-76.
В конце ноября британские ученые сообщили о появлении нового штамма коронавируса, который позже получил название "Омикрон". Первые случаи инфицирования им были зафиксированы Южно-Африканской Республике.
Медики ЮАР заявили, что COVID-19 в стране заболевают в основном дети
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