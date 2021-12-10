Специалисты Центра Гамалеи выделили "Омикрон"-штамм из организмов россиян

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Специалисты Центра имени Гамалеи получили образец "Омикрон"-штамма из организмов россиян. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург РИА Новости.

Штамм выделили от прилетевших из-за рубежа россиян.

"Наши специалисты выехали в стационар, где лежат пациенты, взяли мазки и просеквенировали", – отметил Гинцбург.

Ранее директор центра "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что в России выделили четыре независимых полногеномных штамма коронавируса "Омикрон" от российских туристов, вернувшихся из-за рубежа.

5 декабря у девяти россиян, вернувшихся из ЮАР, ПЦР-тест показал положительный результат. На следующий день у двух из них подтвердили штамм "Омикрон". Этот случай стал первым выявлением новой разновидности коронавируса в России.

Как рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, у этих пациентов болезнь протекает в легкой форме.

