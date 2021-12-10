В Роспотребнадзоре прокомментировали данные о четырех геномах "Омикрона" в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Количество выявленных случаев заражения штаммом коронавируса "Омикрон" в России осталось прежним, однако от двух инфицированных было получено четыре последовательности нуклеотидов РНК вируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
"Речь идет о двух туристах, зараженных штаммом "Омикрон". И центр "Вектор", и Институт имени Гамалеи секвенировали от них штамм, в результате было получено четыре последовательности", – пояснили в ведомстве.
Ранее директор центр "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что в России выделили четыре независимых полногеномных штамма коронавируса "Омикрон" от российских туристов, вернувшихся из-за рубежа.
5 декабря у девяти россиян, вернувшихся из ЮАР, ПЦР-тест показал положительный результат. На следующий день у двух из них подтвердили штамм "Омикрон". Этот случай стал первым выявлением новой разновидности коронавируса в России.
Как рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, у этих пациентов болезнь протекает в легкой форме.
Ученые опубликовали фото штамма "Омикрон"
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