В Центре им. Гамалеи назвали безответственными заявления о легкости штамма "Омикрон"

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Заявления о том, что коронавирус при штамме "Омикрон" протекает легче, безответственны и преждевременны, заявил замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов.

"Уже по тому, что мы видим совместно с Роспотребнадзором, по тем сывороткам от пациентов, которые прилетают из ЮАР, я могу ответственно заявить, что прилетают уже иммунные люди и у них уже есть "Омикрон". Клиника у иммунных людей с "Омикроном" крайне смазанная, она есть, но минимальна", – приводит ТАСС слова Логунова.

При этом он отметил, что, говоря о легкости заболевания новым штаммом, необходимо помнить об иммуносупрессорной части популяции и пожилой категории населения.

Ранее директор центр "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что в России выделили четыре независимых полногеномных штамма коронавируса "Омикрон" от российских туристов, вернувшихся из-за рубежа.

По информации министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, у вернувшихся из ЮАР россиян, у которых был выявлен "Омикрон"-штамм, болезнь протекает в легкой форме. Он подтвердил, что пока в России зарегистрированы только два случая заражения новой разновидностью вируса.

