Гинцбург заявил о возможности адаптации вакцины без образца штамма "Омикрон"

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Вакцину против коронавируса можно адаптировать под штамм "Омикрон" без образца нового варианта инфекции. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью ТАСС.

Ранее в РФПИ заявляли о возможности быстрой адаптации "Спутника V" под новый штамм "Омикрон". Как отмечал глава фонда Кирилл Дмитриев, российская вакцина является самой эффективной против всех вариантов мутаций вируса.

По словам Гинцбурга, для адаптации вакцины нужно знать последовательность, которую можно синтезировать.

"Мы сделали новую последовательность на основе новой нуклеотидной последовательности, которая опубликована, как мы это делали для всех предыдущих штаммов, которые стоят в пробирках в холодильнике", – объяснил Гинцбург.

Специалист подчеркнул, что Центр имени Гамалеи на данный момент не располагает образцом штамма "Омикрон".

"Я жду от Минздрава или когда появится у нас инфицированный, тогда мы его выделим. Так все наши коллекции пополняются", – заключил Гинцбург.

Ранее Гинцбург допустил, что новый штамм коронавируса "Омикрон" сможет вытеснить вариант "Дельта". При этом специалист затруднился ответить, поможет ли это окончанию пандемии

О появлении нового опасного штамма коронавируса B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Специалисты предположили, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом.

Всемирная организация здравоохранения обозначила новую мутацию греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.