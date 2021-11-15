Песков заявил об оперативном восполнении дефицита вакцин от COVID-19 в регионах РФ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возникающую нехватку вакцин от COVID-19 в некоторых регионах. По его словам, нехватка препаратов восполняется в течение нескольких дней. Об этом сообщает ТАСС.

"В некоторых регионах России в связи с повышенным спросом возникает в течение нескольких дней на временной основе нехватка тех или иных видов вакцин. Это все оперативно компенсируется, работа налаживается, необходимое количество подвозится", – сказал представитель Кремля.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что вакцинацию от коронавируса необходимо организовать удобно и безопасно, без столпотворений. Он также отметил важность обеспечения регионов необходимым запасом препаратов.

До этого Песков заявил, что дефицит вакцин от коронавируса в российских регионах может возникать из-за непостоянного ритма вакцинации.

