Дефицит вакцин от COVID-19 в регионах РФ будет оперативно устраняться – Песков

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Дефицит вакцин от коронавируса в российских регионах может возникать из-за непостоянного ритма вакцинации, однако краткосрочную нехватку препаратов устраняют в максимально ограниченные сроки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Конечно, хотелось бы, чтобы процесс вакцинации происходил ритмично. И в случае ритмичной вакцинации никаких дефицитов не возникало бы... В самые сжатые сроки этот дефицит будет ликвидирован", – сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что темпы вакцинации от COVID-19 в России существенно выросли за последнее время. Он выразил надежду, что рост не прекратится.

По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, на сегодняшний день в России доля вакцинированного населения первым компонентом от планового числа (80%. – Прим. ред.) составляет 67,8%. Она также заявила, что за последние шесть недель в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.

