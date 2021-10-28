В Москве выявлено 8 440 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице за последние сутки выявлено 8 440 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время госпитализировали 1 679 человек, на ИВЛ находятся 733 пациента. Об этом сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"В городе выздоровели еще 5 232 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 578 057", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки в столице скончались 95 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперштабе напомнили, что победить коронавирус можно только с помощью вакцинации. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

В России за последние сутки подтвердили 40 096 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 8 392 697 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста наблюдается в Калмыкии, Камчатском крае, Тыве, Сахалинской области и Бурятии.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что на сегодняшний день в России доля вакцинированного населения первым компонентом от планового числа (80%. – Прим. ред.) составляет 67,8%. Она также заявила, что за последние шесть недель в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.

