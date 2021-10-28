В России перезапустят кампанию по продвижению вакцинации от коронавируса – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Власти РФ планируют перезапустить кампанию по продвижению вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

По данным СМИ, заняться данным вопросом поручил замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

"Пока единая концепция управления этой повесткой окончательно не сформулирована. Какое именно управление АП будет за нее отвечать, еще не определено. Но озабоченность этой темой высокая", – сказал один из источников.

До этого продвижением вакцинации среди населения занималась АНО "Национальные приоритеты", однако власти посчитали, что работа была неэффективной. Якобы кампания была слишком агрессивной и негативной, потому что основной акцент был сделан на угрозе смерти.

Сейчас же, по данным СМИ, убежать будут более мягкими методами. Гражданам расскажут, что с вакциной можно жить полной жизнью. Кроме того, по информации источника, информационная кампания была направлена на Москву, а регионы получали недостаточно сведений. Теперь же власти планируют исправить данный недочет. Работа будет вестись и с антипрививочниками.

Эксперты же предлагают новую информационную кампанию направить на связь вакцинации и снятия ограничений.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о доле россиян, привитых первым компонентом вакцины от коронавируса. На сегодняшний день в среднем по стране доля вакцинированного населения первым компонентом от планового числа (80%. – Прим. ред.) составляет 67,8%.

Голикова также заявила, что за последние шесть недель в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.

