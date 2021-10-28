В Роспотребнадзоре рассказали, кто сейчас чаще всего болеет коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сейчас в России коронавирусом чаще всего болеют пожилые люди. Среди граждан старше 65 лет продолжает расти число новых случаев COVID-19.
Об этом рассказала замдиректора ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
"Максимальные показатели заболеваемости сейчас регистрируются среди людей пожилого возраста. В группе старше 65 лет продолжается рост числа новых случаев, а число заболевших сейчас составляет 224 на 100 тысяч населения", – приводит ее слова РИА Новости.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что заболеваемость коронавирусом среди граждан старше 65 лет превышает средние показатели по России. Она отметила, что пожилые люди остаются в группе высокого риска.
До этого главврач московской городской больницы №52 Марьяна Лысенко заявила, что в столице наблюдается увеличение числа пациентов с тяжелым течением коронавируса. При этом специалист подчеркнула, что большинство тяжелобольных – пожилые люди.
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