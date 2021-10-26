Попова рассказала о заболеваемости COVID-19 среди лиц старше 65 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о динамике заболеваемости коронавирусом среди граждан старше 65 лет, как сообщает РИА Новости.
В рамках заседания координационного совета по борьбе с COVID-19 глава ведомства отметила, что такие случаи превышают средние показатели по стране.
"Если, как я уже сказала, заболеваемость в целом по стране за прошедшую неделю составила 172,1, то в старшей возрастной группе для лиц старше 65 лет этот показатель составляет 224. Значительно выше, чем в среднем по РФ", – заявила Попова.
Руководитель Роспотребнадзора добавила, что пожилые граждане остаются в группе высокого риска. Предпринимаются меры для сохранения их здоровья.
Ранее Анна Попова рассказала об обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий граждан. Соответствующие постановления подписаны главными санитарными врачами в регионах страны.
Оперштаб призвал пожилых москвичей не отказываться от вакцинации от COVID-19
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