Сербия произвела около 2 млн доз российской вакцины "Спутник V"

14:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Сербия произвела около двух миллионов доз российской вакцины "Спутник V". Об этом ТАСС рассказал министр сербского правительства Ненад Попович.
"Ожидаем, что в предстоящий период их будет произведено минимум четыре миллиона", – сказал он.
Попович отметил, что граждане Сербии для вакцинации выбрали российскую вакцину, поскольку она показала свою безопасность и эффективность. В связи с этим сербские власти выразили желание закупить один миллион доз "Спутника Лайт" и также начать его производство.
"Ожидаем, что в кратчайшие сроки между Сербией и Россией будет подписан договор о поставке первого миллиона доз вакцины "Спутник лайт" <...> Хочу подчеркнуть, что мы известили наших российских партнеров о заинтересованности в применении в Сербии назальной вакцины "Спутник V", – добавил Попович.
Ранее сообщалось, что инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) даст оценку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" не ранее января 2022 года.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил, почему ВОЗ задерживает одобрение вакцины. По его мнению, причина кроется в бюрократических препятствиях. Других поводов для этого РФ не видит.
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