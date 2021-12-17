Ситуация в сфере борьбы с коронавирусом в России остается напряженной – Путин

Ситуация в сфере борьбы с коронавирусом в России остается напряженной. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании юбилейного, XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

При этом Путин отметил, что "Спутник V", возможно, справляется с "Омикроном" лучше других вакцин. Окончательное заключение специалисты дадут уже в ближайшее время.

Кроме того, президент поручил доработать проект о применении сертификатов вакцинации в общественных местах. По словам главы государства, система QR-кодов должна защищать граждан, а не создавать им лишние трудности.

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