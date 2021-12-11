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Москва 24

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Транспорт

04:11

Россия полностью закрыла въезд из девяти стран и Гонконга из-за "Омикрона"

транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, полностью запрещающее въезд в РФ из девяти африканских стран и Гонконга.

Меры приняты из-за распространения коронавируса и появления нового "Омикрон"-штамма. Соответствующий документ опубликован в пятницу, 10 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о Ботсване, Лесото, Мадагаскаре, Зимбабве, Мозамбике, Намибии, Танзании, Эсватини и ЮАР.

Ограничения на въезд из этих стран в Россию действуют с 28 ноября, однако тогда были сделаны исключения для некоторых категорий граждан, в том числе владельцев дипломатических паспортов и служебных виз. Согласно новому постановлению, существовавшие исключения больше не будут действовать.

Ранее сообщалось, что Россия направит в ЮАР группу специалистов Роспотребнадзора для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В распоряжении группы имеются мобильные лаборатории и 200 тысяч единиц тест-систем для диагностики коронавируса.

О появлении нового штамма в конце ноября сообщили британские ученые. Позднее ВОЗ дала ему название "Омикрон". Первые случаи инфицирования им были зафиксированы Южно-Африканской Республике.

5 декабря у девяти россиян, вернувшихся из ЮАР, ПЦР-тест показал положительный результат. На следующий день у двух из них подтвердили штамм "Омикрон". Этот случай стал первым выявлением новой разновидности коронавируса в России.

Россиянам рассказали, насколько опасен штамм "Омикрон"

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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