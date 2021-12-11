Эксперт считает, что число заразившихся "Омикрон"-штаммом россиян может быть больше двух

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Число граждан с новым "Омикрон"-штаммом в России на самом деле уже больше, чем два человека, о которых известно сегодня, считает гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

"У нас в стране штамм вируса можно определить только при помощи сиквенса – это процесс трудоемкий, длинный и, конечно, не все пробы подвергаются секвенированию. По факту мы знаем, что 2 из 10 ПЦР-положительных, которые прилетели рейсом из Южной Африки, являются носителями нового штамма. <...> Учитывая, что Россия на одном из последних мест в мире по соотношению между взятыми ПЦР-тестами и сиквенсами, думаю, мы можем говорить, что пациентов с "Омикроном" в России больше, чем нам известно", – приводит его слова ТАСС.

Специалист объяснил, что такие выводы можно сделать исходя из статистики из Африки, где новый штамм повсеместно вытесняет "Дельту". В то же время он подчеркнул, что делать прогнозы о том, насколько быстро будет развиваться вспышка заражения "Омикроном" в РФ, пока рано, поскольку российский климат отличается от южноафриканского.

"У нас другой характер волн и возрастная структура населения. Но хочу отметить, что и в ЮАР, и в Великобритании мы наблюдаем экспоненциальный рост больных и госпитализаций, поэтому можно предположить аналогичное развитие событий и в нашей стране", – добавил он.

Специалисты Центра имени Гамалеи получили образец "Омикрон"-штамма из организмов россиян, вернувшихся из ЮАР. Об этом ранее рассказал директор центра Александр Гинцбург. Речь идет о гражданах, которые прилетели 5 декабря. У девяти из них ПЦР-тест показал положительный результат. На следующий день у двух человек подтвердили штамм "Омикрон". Этот случай стал первым выявлением новой разновидности коронавируса в России.

Как рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, у этих пациентов болезнь протекает в легкой форме.